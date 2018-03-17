Nissan Almera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю Nissan в хорошем состоянии для своих лет. Машина покрашена в эксклюзивный цвет. Установлена дорогая музыка с громкой связью и блютуз. В фарах все лампы светодиодные, в туманках - двухцветные. Все расходники на данный момент поменяны. Подходит сцепление, но оно уже лежит в багажнике, осталось только поменять. Теперь из минусов, он один, нужно заменить либо рулевые тяги, либо саму рейку(рейка не течёт, перебирал ее) на мелких кочках гремит. А в общем, машина не прихотливая и очень надежная, продаю не спеша, езжу каждый день. Сейчас на зимних штампах. Есть ещё летние на дисках 16”
Торг только у капота!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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