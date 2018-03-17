Nissan Almera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продаю Nissan в хорошем состоянии для своих лет. Машина покрашена в эксклюзивный цвет. Установлена дорогая музыка с громкой связью и блютуз. В фарах все лампы светодиодные, в туманках - двухцветные. Все расходники на данный момент поменяны. Подходит сцепление, но оно уже лежит в багажнике, осталось только поменять. Теперь из минусов, он один, нужно заменить либо рулевые тяги, либо саму рейку(рейка не течёт, перебирал ее) на мелких кочках гремит. А в общем, машина не прихотливая и очень надежная, продаю не спеша, езжу каждый день. Сейчас на зимних штампах. Есть ещё летние на дисках 16”
Торг только у капота!
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