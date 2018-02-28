Nissan Almera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 215 тыс. км

Цена: 219 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Мотор работает ровно, кпп не хрустит, ходовая вся сделана. Недавно поменяли свечи, катушки, чистили форсунки. сейчас ничего делать не нужно, электрика вся работает. Кондиционер заправлен. По кузову целая, без ржавчины и существенных недостатков. Салон чистый, ухоженный. Есть музыка с юсб и сигнализация с обр. связью. Резина в хорошем состоянии. Все стекла заводские, даже лобовое, без трещин. Небольшой торг при осмотре. Машина достойная.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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