Nissan Almera

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 78,6 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Almera

Nissan Almera

Подержанная, пробег 56,885 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

470 тыс. руб.

Nissan Almera

Подержанная, пробег 87 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

464 тыс. руб.

Nissan Almera

Подержанная, пробег 51 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

485 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Almera

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 241 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

470 тыс. руб.

Toyota Allion

Подержанная, пробег 193,521 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

420 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 108,426 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

412 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале