Nissan Almera

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 5 тыс. км

Цена: 585 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Nissan Almera NEW. Автомобиль в состоянии нового. Приобретен у официального дилера 10 октября 2017. На гарантии.Не кредитный, не залоговый, юридически абсолютно чистый. Один хозяин. ПТС оригинал. Не битая, не крашенная не одна кузовная деталь - 1000%(любые проверки: мастера, приборы измерения ЛКП)
Двигатель, коробка, ходовая в идеальнейшем состоянии(любые проверки у ваших мастеров или у официального дилера). Пробег 1000% родной. Салон в идеальном состоянии (не прокурен, не протерт, не поцарапан).
Дополнительное оборудование (установленное у официального дилера):
Тонировка, оригинальные коврики салона, сетка в бампер от камней, защита двигателя, противоугонная маркировка ЛИТЭКС, сигнализация с обратной связью и автозапуском PANDORA, Многофункциональное мультимедийное сенсорное головное устройство с CD, MP3, DVD, USB, навигация, камера заднего вида
Комплектация:
Экстерьер:
- Хромированная решетка радиатора
- Галогеновые фары с механической регулировкой по высоте
- Задний противотуманный фонарь
- 15" стальные колесные дискис колпаками
- Наружные зеркала: в цвет кузова
- Наружные зеркала с электроприводом и подогревом
- Противотуманные фары
- Наружные ручки дверей: хромированные
Интерьер:
- Электростеклоподъемники
- Гидроусилитель руля
- Регулировка руля по углу наклона
- Антенна на крыше
- Обогрев заднего стекла с таймером
- Подсветка багажного отделения
- Цифровые часы в комбинации приборов
- Подстаканники в центральной консоли
- Открывание багажника из салона
- Воздуховоды к ногам задних пассажиров
- Зеркало в противосолнечном козырьке для пассажира
- Кондиционер
- Спинка сиденья 2 ряда, складывающаяся в пропорции 40/60
- Подогрев передних сидений
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Бортовой компьютер
- Аудиоподготовка, 2 динамика
- Центральный подголовник для заднего ряда сидений
- Регулировка сиденья водителя по высоте
- Карманы в спинках передних сидений
Безопасность:
- Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
- Иммобилайзер
- Трехточечные ремни безопасности всех сидений (с ограничителями нагрузки для передних сидений)
- Высоко расположенный стоп-сигнал
- Крепления ISOFIX
- Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности
водителя
- Иммобилайзер
- Центральный замок
Пройдено ТО3000КМ 2.12.2017. Торг возможен при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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