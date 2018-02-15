Nissan Almera Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 47 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 5 тыс. км Цена: 585 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Nissan Almera NEW. Автомобиль в состоянии нового. Приобретен у официального дилера 10 октября 2017. На гарантии.Не кредитный, не залоговый, юридически абсолютно чистый. Один хозяин. ПТС оригинал. Не битая, не крашенная не одна кузовная деталь - 1000%(любые проверки: мастера, приборы измерения ЛКП)

Двигатель, коробка, ходовая в идеальнейшем состоянии(любые проверки у ваших мастеров или у официального дилера). Пробег 1000% родной. Салон в идеальном состоянии (не прокурен, не протерт, не поцарапан).

Дополнительное оборудование (установленное у официального дилера):

Тонировка, оригинальные коврики салона, сетка в бампер от камней, защита двигателя, противоугонная маркировка ЛИТЭКС, сигнализация с обратной связью и автозапуском PANDORA, Многофункциональное мультимедийное сенсорное головное устройство с CD, MP3, DVD, USB, навигация, камера заднего вида

Комплектация:

Экстерьер:

- Хромированная решетка радиатора

- Галогеновые фары с механической регулировкой по высоте

- Задний противотуманный фонарь

- 15" стальные колесные дискис колпаками

- Наружные зеркала: в цвет кузова

- Наружные зеркала с электроприводом и подогревом

- Противотуманные фары

- Наружные ручки дверей: хромированные

Интерьер:

- Электростеклоподъемники

- Гидроусилитель руля

- Регулировка руля по углу наклона

- Антенна на крыше

- Обогрев заднего стекла с таймером

- Подсветка багажного отделения

- Цифровые часы в комбинации приборов

- Подстаканники в центральной консоли

- Открывание багажника из салона

- Воздуховоды к ногам задних пассажиров

- Зеркало в противосолнечном козырьке для пассажира

- Кондиционер

- Спинка сиденья 2 ряда, складывающаяся в пропорции 40/60

- Подогрев передних сидений

- Центральный замок с дистанционным управлением

- Бортовой компьютер

- Аудиоподготовка, 2 динамика

- Центральный подголовник для заднего ряда сидений

- Регулировка сиденья водителя по высоте

- Карманы в спинках передних сидений

Безопасность:

- Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира

- Антиблокировочная система тормозов (ABS)

- Электронная система распределения тормозных сил (EBD)

- Иммобилайзер

- Трехточечные ремни безопасности всех сидений (с ограничителями нагрузки для передних сидений)

- Высоко расположенный стоп-сигнал

- Крепления ISOFIX

- Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности

водителя

- Иммобилайзер

- Центральный замок

Пройдено ТО3000КМ 2.12.2017. Торг возможен при осмотре.