Nissan Almera
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 47 тыс. км
Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам Nissan Almera в хорошем состоянии, самая полная комплектация. Вся в родной краске, машина без аварий. Состояние новой машины. Возможен небольшой торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.