Nissan Almera

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 47 тыс. км

Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Nissan Almera в хорошем состоянии, самая полная комплектация. Вся в родной краске, машина без аварий. Состояние новой машины. Возможен небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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