Nissan Almera
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 40 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние нового? Авто в идеале, выпуск декабрь 2014, на учете с марта 2015,
ПТС оригинал 1-н хозяин, куплена за наличку все доки, чеки, накладные, пробег оригинал, полный сервис дилера, резина вся заводская,запаска не ставилась,
зимой не эксплуатировалась, мотор не мылся ,ну и так далее. Остальные вопросы по тел. Могу рассмотреть обмен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.