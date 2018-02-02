Nissan Almera

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 40 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние нового? Авто в идеале, выпуск декабрь 2014, на учете с марта 2015,
ПТС оригинал 1-н хозяин, куплена за наличку все доки, чеки, накладные, пробег оригинал, полный сервис дилера, резина вся заводская,запаска не ставилась,
зимой не эксплуатировалась, мотор не мылся ,ну и так далее. Остальные вопросы по тел. Могу рассмотреть обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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