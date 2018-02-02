Nissan Almera Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 58 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 40 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние нового? Авто в идеале, выпуск декабрь 2014, на учете с марта 2015,

ПТС оригинал 1-н хозяин, куплена за наличку все доки, чеки, накладные, пробег оригинал, полный сервис дилера, резина вся заводская,запаска не ставилась,

зимой не эксплуатировалась, мотор не мылся ,ну и так далее. Остальные вопросы по тел. Могу рассмотреть обмен.