Nissan Almera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Анатолий
Телефон:
Описание
Продаю Ниссан Альмера кондиционер, подогрев сидений, музыка, новая резина, новые передние тормозные диски! Мотор масло не берёт, машину делали для себя!
кузов оцинкован. Разумный торг только возле капота!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter