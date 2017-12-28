Nissan Almera Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 210 тыс. км Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Анатолий Телефон:

Описание

Продаю Ниссан Альмера кондиционер, подогрев сидений, музыка, новая резина, новые передние тормозные диски! Мотор масло не берёт, машину делали для себя!

кузов оцинкован. Разумный торг только возле капота!