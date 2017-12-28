Nissan Almera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Описание

Продаю Ниссан Альмера кондиционер, подогрев сидений, музыка, новая резина, новые передние тормозные диски! Мотор масло не берёт, машину делали для себя!
кузов оцинкован. Разумный торг только возле капота!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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