Nissan Almera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Авто в отличном состоянии для своих лет. Кузов оцинкованный. Кондиционер, стеклоподьемники, музыка Алпайн, сигнализация . Салон не затертый.Двигатель 20 тыс. после капиталки. Работает всё, вплоть до эл.регулировки зеркал. Новых аккумулятор, ремни. Диски на 14.Вкладывать в машину вообще нечего не надо. Это вам не ВАЗ, комфорта в миллион раз больше. Запчасти копеешные. Торг минимальный. Машина моя.
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