Nissan Almera Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 250 тыс. км Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии для своих лет. Кузов оцинкованный. Кондиционер, стеклоподьемники, музыка Алпайн, сигнализация . Салон не затертый.Двигатель 20 тыс. после капиталки. Работает всё, вплоть до эл.регулировки зеркал. Новых аккумулятор, ремни. Диски на 14.Вкладывать в машину вообще нечего не надо. Это вам не ВАЗ, комфорта в миллион раз больше. Запчасти копеешные. Торг минимальный. Машина моя.