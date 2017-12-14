Nissan Almera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии для своих лет. Кузов оцинкованный. Кондиционер, стеклоподьемники, музыка Алпайн, сигнализация . Салон не затертый.Двигатель 20 тыс. после капиталки. Работает всё, вплоть до эл.регулировки зеркал. Новых аккумулятор, ремни. Диски на 14.Вкладывать в машину вообще нечего не надо. Это вам не ВАЗ, комфорта в миллион раз больше. Запчасти копеешные. Торг минимальный. Машина моя.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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