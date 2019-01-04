Nissan AD Van Дата публикации: 4.01.19 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 49 тыс. км Цена: 485 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1498 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ефим Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние

Описание

NISSAN AD VAN 1500cc. Надежный и экономичный цепной мотор HR15DE, АКПП, подушки безопасности, электростеклоподъемники, кондиционер, электрокорректор фар, центральный замок, ключ ДУ.

Отличное состояние, все родное без сколов и вмятин. Практически новая резина. Большой вместительный багажник. Грузоподьемность 450кг.!

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ЭРА ГЛОГАСС установлен. Без пробега по РФ. Новороссийская таможня!