Nissan AD Van
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 49 тыс. км
Цена: 485 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ефим
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
NISSAN AD VAN 1500cc. Надежный и экономичный цепной мотор HR15DE, АКПП, подушки безопасности, электростеклоподъемники, кондиционер, электрокорректор фар, центральный замок, ключ ДУ.
Отличное состояние, все родное без сколов и вмятин. Практически новая резина. Большой вместительный багажник. Грузоподьемность 450кг.!
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ЭРА ГЛОГАСС установлен. Без пробега по РФ. Новороссийская таможня!
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