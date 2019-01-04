Nissan AD Van

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 49 тыс. км

Цена: 485 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ефим

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

NISSAN AD VAN 1500cc. Надежный и экономичный цепной мотор HR15DE, АКПП, подушки безопасности, электростеклоподъемники, кондиционер, электрокорректор фар, центральный замок, ключ ДУ.
Отличное состояние, все родное без сколов и вмятин. Практически новая резина. Большой вместительный багажник. Грузоподьемность 450кг.!
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ЭРА ГЛОГАСС установлен. Без пробега по РФ. Новороссийская таможня!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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