Nissan AD Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 118 тыс. км Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Машина в хорошем техническом состоянии, салон чистый не прокуренный, сигнализация с обратной связью, не крашенная, не битая. 1 владелец, торг при осмотре.