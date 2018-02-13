Nissan AD

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 118 тыс. км

Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Машина в хорошем техническом состоянии, салон чистый не прокуренный, сигнализация с обратной связью, не крашенная, не битая. 1 владелец, торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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