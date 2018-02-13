Nissan AD
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 118 тыс. км
Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Машина в хорошем техническом состоянии, салон чистый не прокуренный, сигнализация с обратной связью, не крашенная, не битая. 1 владелец, торг при осмотре.
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