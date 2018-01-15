Расход 6,5-7 литров. Контрактный двигатель 20 т. км. Подробно по телефону, торг.

Имя: Продавец

Цена: 97 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 1998

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