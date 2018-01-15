Nissan AD
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 20 тыс. км
Цена: 97 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Расход 6,5-7 литров. Контрактный двигатель 20 т. км. Подробно по телефону, торг.
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