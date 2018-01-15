Nissan AD

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 20 тыс. км

Цена: 97 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Расход 6,5-7 литров. Контрактный двигатель 20 т. км. Подробно по телефону, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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