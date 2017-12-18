Mitsubishi Space Star Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 330 тыс. км Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Юридически чист, готов к переоформлению. Салон не прокурен. Компрессия во всех котлах 14,масло не ест ни чего не капает и не протекает, коробка плавная, сцепление мягкое. Лямбду, бензофильтр, свечи и форсунки заменил. Антифриз свежий как т масло. Usb уже встроено, прикуривателей 2 выведено. Крутилки везде исправны не ПЭП, зеркала складываются в ручную. Сделана в Нидерландах.