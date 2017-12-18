Mitsubishi Space Star
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 330 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Роман
Описание
Юридически чист, готов к переоформлению. Салон не прокурен. Компрессия во всех котлах 14,масло не ест ни чего не капает и не протекает, коробка плавная, сцепление мягкое. Лямбду, бензофильтр, свечи и форсунки заменил. Антифриз свежий как т масло. Usb уже встроено, прикуривателей 2 выведено. Крутилки везде исправны не ПЭП, зеркала складываются в ручную. Сделана в Нидерландах.
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