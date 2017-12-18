Mitsubishi Space Star

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 330 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Юридически чист, готов к переоформлению. Салон не прокурен. Компрессия во всех котлах 14,масло не ест ни чего не капает и не протекает, коробка плавная, сцепление мягкое. Лямбду, бензофильтр, свечи и форсунки заменил. Антифриз свежий как т масло. Usb уже встроено, прикуривателей 2 выведено. Крутилки везде исправны не ПЭП, зеркала складываются в ручную. Сделана в Нидерландах.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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