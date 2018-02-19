Mitsubishi RVR Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 300 тыс. км Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Лабинск, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Продам RVR, покупал для себя, для дальних поездок, после очень долгого простоя, очень много чего поменял, но срочно понадобились деньги.

По ходовой части сделано все: поменяны масла с фильтрами в двигателе и автомате, топливный насос, топливный фильтр, ГРМ с сальниками, ролик и ремни генератора, прочистили дмрв, форсунки (ультразвуком). Ходовка спереди вся новая, стойки оставили старые, они в хорошем состоянии.

Двигатель и автомат контрактные, пробег не большой (ест отметка в ПТС), работают ровно и четко, автомат без нареканий. Машина к эксплуатации полностью готова, стоит хорошая летняя резина. Кузов сделать собирался летом, по нему множественные косяки, капот скорее всего под замену, на фото видно. Салону необходима хим чистка и чехлы.

Все запчасти использовал качественные, делал для себя, любые проверки. Так как в планах машина должна была стоять и ремонтироваться до лета, оформлять на себя не стал (страховка что бы зазря не сгорала). Есть кингурятник. Небольшой торг у капота.

Машина в Армавире. Срочно.