Mitsubishi RVR

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Лабинск, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Продам RVR, покупал для себя, для дальних поездок, после очень долгого простоя, очень много чего поменял, но срочно понадобились деньги.
По ходовой части сделано все: поменяны масла с фильтрами в двигателе и автомате, топливный насос, топливный фильтр, ГРМ с сальниками, ролик и ремни генератора, прочистили дмрв, форсунки (ультразвуком). Ходовка спереди вся новая, стойки оставили старые, они в хорошем состоянии.
Двигатель и автомат контрактные, пробег не большой (ест отметка в ПТС), работают ровно и четко, автомат без нареканий. Машина к эксплуатации полностью готова, стоит хорошая летняя резина. Кузов сделать собирался летом, по нему множественные косяки, капот скорее всего под замену, на фото видно. Салону необходима хим чистка и чехлы.
Все запчасти использовал качественные, делал для себя, любые проверки. Так как в планах машина должна была стоять и ремонтироваться до лета, оформлять на себя не стал (страховка что бы зазря не сгорала). Есть кингурятник. Небольшой торг у капота.
Машина в Армавире. Срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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