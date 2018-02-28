Mitsubishi RVR

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 240 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам машину в очень хорошем состоянии. ABS, климат контроль, гидроусилитель руля, эл. зеркала складываются, музыка, коробка автомат-типтроник переключает плавно. Торг. Возможен обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mitsubishi RVR

Mitsubishi RVR

Подержанная, пробег 258 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

230 тыс. руб.

Авто, похожие на Mitsubishi RVR

Mitsubishi RVR

Подержанная, пробег 258 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

230 тыс. руб.

Subaru Forester

Подержанная, пробег 123 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

270 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале