Mitsubishi RVR
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 240 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам машину в очень хорошем состоянии. ABS, климат контроль, гидроусилитель руля, эл. зеркала складываются, музыка, коробка автомат-типтроник переключает плавно. Торг. Возможен обмен.
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