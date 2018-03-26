Mitsubishi Pajero Sport
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 63 тыс. км
Цена: 635 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Динская, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Продаю либо обмен с вашей доплатой.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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