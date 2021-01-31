Mitsubishi Pajero Mini Дата публикации: 7.02.21 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 190 тыс. км Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 700 см³ Руль: правый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Общее состояние очень хорошее , практически в заводской краске ( подкрашивались две детали ) , поэтому сколы и царапины присутствуют ( не сильно , в глаза не бросаются ) . Машина местная ( Краснодарский край ) , гнилья нет , один жучок на левом заднем крыле ( на фото ) . Салон в прекрасном состоянии , два комплекта ковриков , музыка , камера заднего вида и регистратор на зеркале . Резина в отличном состоянии , но всесезонка . Лобовое целое . Запаска , домкрат , балонник - есть . Тех . состояние тоже достойное . Двигатель работает мягко , расхода масла не заметил . Перед зимой заменил свечи , почистил дроссель , заменил кое-какие датчики , антифриз , бензонасос , фильтр грубой очистки ( который в баке ) . В АКПП масло чистое и уровень на месте , коробка работает отлично . Из недостатков : сопливит ( немного ) ГУР и не работает кондюк . Кондюк восстановить не дорого , что с ним , расскажу по телефону . Мне он просто не нужен был . Остальные вопросы по телефону . ТОРГА НЕТ . ОБМЕНА НЕТ .