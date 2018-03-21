Mitsubishi Pajero
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 900 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
Машина в хорошем состоянии, мотор после капитального ремонта с заменой коленвала на новый. Ролики, ремень, помпа, аккумулятор, резина новые. Все жидкости в раздатке, коробке и мостах заменены. Комплектация полная. Третий ряд сидений имеется не налоговая, оформлена на меня. Возможен обмен на авто дешевле.
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