Mitsubishi Pajero Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 170 тыс. км Цена: 900 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, мотор после капитального ремонта с заменой коленвала на новый. Ролики, ремень, помпа, аккумулятор, резина новые. Все жидкости в раздатке, коробке и мостах заменены. Комплектация полная. Третий ряд сидений имеется не налоговая, оформлена на меня. Возможен обмен на авто дешевле.