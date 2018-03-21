Mitsubishi Pajero

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 900 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, мотор после капитального ремонта с заменой коленвала на новый. Ролики, ремень, помпа, аккумулятор, резина новые. Все жидкости в раздатке, коробке и мостах заменены. Комплектация полная. Третий ряд сидений имеется не налоговая, оформлена на меня. Возможен обмен на авто дешевле.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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