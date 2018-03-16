Mitsubishi Pajero

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1995

Пробег: 310 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Описание

Продам свой авто в отличном состоянии. Состояние редко хорошее, кто ищет П2 удивится. Кузов не бился не красился, краска заводская, стекла родные. Рама целая, крепкая, не вареная, не ремонтированная, номер читается. Салон чистый, аккуратный. Привезена в Новороссийск в 2001 г., была в одних руках. Машина использовалась для семейных путешествий, моих поездок на охоту рыбалку, развоза женой детей в школу и обратно. В сильное бездорожье попадала редко. Машину не насиловали, о чем говорит ее тех состояние, проверку приветствую. Дизель 4д56, масло не берет, газы не пускает, не бубонит, заводится и на горячую и в любой мороз. Насос и форсунки делал в прошлом году, тянет хорошо. Генератор перебран. АКПП в идеале, два года назад, был профилактический ремонт (замена тормозных лент, фрикционов, насоса, чистка, замена прокладок, проверка гидротрансформатора), смело проедет еще 300000 км. Мосты включаются, не гудят не хрустят. Лампочки на приборке сигнализируют о их вкл/выкл. Карданы не вибрируют. Амортизаторы ТЕМС три режима работают. Ходовая передняя, перебиралась, стоит демпфер, едет прямо. Шаровая под рычагом, торсионы немного накручены (без фанатизма ходы есть и вверх и вниз), сзади усиленные пружины. Резина 33 ат. Лебедка 12000 (установлена грамотно и аккуратно) кондиционер работает. Магнитола Алпайн. Машина очень хорошая, будет радовать нового владельца. Торг возле машины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 270 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

505 тыс. руб.

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

680 тыс. руб.

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

580 тыс. руб.

Авто, похожие на Mitsubishi Pajero

Renault Duster

Подержанная, пробег 39,8 тыс. км.
Краснодарский край, Геленджик

560 тыс. руб.

Mercedes-Benz M

Подержанная, пробег 187 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

350 тыс. руб.

Kia Sportage

Подержанная, пробег 180 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

550 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале