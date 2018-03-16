Mitsubishi Pajero Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1995 Пробег: 310 тыс. км Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2500 см³ Руль: правый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Описание

Продам свой авто в отличном состоянии. Состояние редко хорошее, кто ищет П2 удивится. Кузов не бился не красился, краска заводская, стекла родные. Рама целая, крепкая, не вареная, не ремонтированная, номер читается. Салон чистый, аккуратный. Привезена в Новороссийск в 2001 г., была в одних руках. Машина использовалась для семейных путешествий, моих поездок на охоту рыбалку, развоза женой детей в школу и обратно. В сильное бездорожье попадала редко. Машину не насиловали, о чем говорит ее тех состояние, проверку приветствую. Дизель 4д56, масло не берет, газы не пускает, не бубонит, заводится и на горячую и в любой мороз. Насос и форсунки делал в прошлом году, тянет хорошо. Генератор перебран. АКПП в идеале, два года назад, был профилактический ремонт (замена тормозных лент, фрикционов, насоса, чистка, замена прокладок, проверка гидротрансформатора), смело проедет еще 300000 км. Мосты включаются, не гудят не хрустят. Лампочки на приборке сигнализируют о их вкл/выкл. Карданы не вибрируют. Амортизаторы ТЕМС три режима работают. Ходовая передняя, перебиралась, стоит демпфер, едет прямо. Шаровая под рычагом, торсионы немного накручены (без фанатизма ходы есть и вверх и вниз), сзади усиленные пружины. Резина 33 ат. Лебедка 12000 (установлена грамотно и аккуратно) кондиционер работает. Магнитола Алпайн. Машина очень хорошая, будет радовать нового владельца. Торг возле машины.