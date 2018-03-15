Mitsubishi Pajero

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Идеальное состояние автомобиля. Ни одного из присущих данному виду авто недостатков нет! Не бит не крашен, весь в заводской краске(даже бампера). Полная комплектация, т.е. люк, кожа, полный электро пакет и т.д. Вебасто и автозапуск. Мотор, коробка, ходовая все в идеале (убедитесь при осмотре)! Не верьте расходу в 20 литров! При обслуженной топливной системе он 10-12.5 л/100 км.( прокачу по городу и по трассе и сразу все станет ясно)! Заменены все жидкости, фильтра топливных систем! Езжу только на 95-100 бензине! Москвы и других регионов Машина не видела, поэтому о ржавчине, вздутии и ржавой ходовой речи не может быть!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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