Mitsubishi Pajero Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 200 тыс. км Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Идеальное состояние автомобиля. Ни одного из присущих данному виду авто недостатков нет! Не бит не крашен, весь в заводской краске(даже бампера). Полная комплектация, т.е. люк, кожа, полный электро пакет и т.д. Вебасто и автозапуск. Мотор, коробка, ходовая все в идеале (убедитесь при осмотре)! Не верьте расходу в 20 литров! При обслуженной топливной системе он 10-12.5 л/100 км.( прокачу по городу и по трассе и сразу все станет ясно)! Заменены все жидкости, фильтра топливных систем! Езжу только на 95-100 бензине! Москвы и других регионов Машина не видела, поэтому о ржавчине, вздутии и ржавой ходовой речи не может быть!