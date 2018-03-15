Mitsubishi Pajero
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Максим
Описание
Идеальное состояние автомобиля. Ни одного из присущих данному виду авто недостатков нет! Не бит не крашен, весь в заводской краске(даже бампера). Полная комплектация, т.е. люк, кожа, полный электро пакет и т.д. Вебасто и автозапуск. Мотор, коробка, ходовая все в идеале (убедитесь при осмотре)! Не верьте расходу в 20 литров! При обслуженной топливной системе он 10-12.5 л/100 км.( прокачу по городу и по трассе и сразу все станет ясно)! Заменены все жидкости, фильтра топливных систем! Езжу только на 95-100 бензине! Москвы и других регионов Машина не видела, поэтому о ржавчине, вздутии и ржавой ходовой речи не может быть!
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