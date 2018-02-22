Mitsubishi Pajero

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 208,6 тыс. км

Цена: 780 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается отличный японский внедорожник Mitsubishi Pajero, год выпуска 2008. Приобретался у дилера , ПТС - оригинальный. Автомобиль в хорошем состоянии.
Двигатель 6G75 в отличном состоянии - "v" - образная шестерка объемом 3800 см.куб. мощностью 250 л. с. ( налог до 250). Достаточно надежный и относительно экономичный агрегат работает без отклонений от нормы. Заводится и работает как и положено , на прогретой машине практически не слышно. Масло синтетика .
КПП - надежный японский автомат с раздаткой Super Select. Позволяет выбирать движение в различных режимах ! Для экономии машину приводят в движение только задние колеса . На скользкой дороге включаете полный привод с меж-осевым дифференциалом , а для преодолевания сложных участков - присутствует режим с блокировкой меж-осевого дифференциала и включения пониженного ряда , также с блокировкой. И все эти механизмы выполнены крепко и надежно.
Ходовая часть в хорошем состоянии . На ходу машина ведет себя легко и уверенно.
Кузов в отличном состоянии . В серьезных переделках не участвовал . Присутствуют , конечно , незначительные косметические погрешности , но в целом все отлично.
Салон - достаточно приятный , кожа в замечательном состоянии. Сидения имеют массу регулировок , задний ряд складывается для перевозки крупно-габаритных вещей , и имеет регулируемые спинки по наклону. Имеется третий ряд сидений. Люк с электроприводом , штатная аудио система с сабвуфером, много-зонная климатическая система , всевозможные подсветки , и другие полезные системы и аксессуары.
Отдельно можно выделить свет ФАР ближнего и дальнего света. Очень широкий сектор освещения при ближнем и отменный дальний свет.
В общем машина для тех , кто ценит надежность , безопасность и комфорт. Отлично подойдет для большой семьи. Звоните и приезжайте, торг возможен при позитивном общении.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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