Mitsubishi Pajero

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 84 тыс. км

Цена: 1220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 217 тыс. км.
Краснодарский край, Геленджик

350 тыс. руб.

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

650 тыс. руб.

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 204,789 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

500 тыс. руб.

Авто, похожие на Mitsubishi Pajero

Land Rover Range Rover

Подержанная, пробег 144 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

995 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser Prado

Подержанная, пробег 148 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1520 тыс. руб.

Jeep Grand Cherokee

Подержанная, пробег 193 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

950 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале