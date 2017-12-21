Mitsubishi Pajero

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 104 тыс. км

Цена: 1550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородМинеральные Воды, Ставропольский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (87922) 3-04-49

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
Куплен у официального дилера. Оригинальный пробег. Отличное внешнее и техническое состояние.
Автомобиль прошел комплексную техническую диагностику.
Проверка юридической чистоты автомобиля.
Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом.
Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО.
Тест-Драйв.
Наличный и безналичный расчет.
Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 168,431 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

995 тыс. руб.

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 77 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1380 тыс. руб.

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 59 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1500 тыс. руб.

Авто, похожие на Mitsubishi Pajero

Volvo XC60

Подержанная, пробег 103 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

1450 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser Prado

Подержанная, пробег 116,497 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1600 тыс. руб.

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 88 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

1650 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале