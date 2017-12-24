Mitsubishi Pajero
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 77 тыс. км
Цена: 1380 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Авто местное! Приобретено 15.08.2014 г. в салоне официального дилера Mitsubishi. Выпуск - 2013 год. Ничего не билось, не царапалось и, соответственно, не красилось, (любые проверки у любых мастеров любыми приборами). Вложений не требует. Состояние новой машины. Я - собственник. Учет - Краснодар.
Комплектация: цвет - белый, салон - кожа, электропривод передних сидений, подогрев передних сидений, АКПП, подрулевые лепестки, полный привод (супер селект с блокировкой межосевого и заднего дифференциалов), климат- контроль, круиз- контроль, электрозеркала с функцией складывания, адаптивный ксенон, стальная защита двигателя, коробки, раздатки и т. д. и т. п. Торг! Возможен обмен на авто дешевле!
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