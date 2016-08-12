Mitsubishi Pajero

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 270 тыс. км

Цена: 505 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Светло-серый

Информация о владельце

Город: Минеральные Воды, Ставропольский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Отл.сост, фаркоп.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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