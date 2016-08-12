Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Имя: Дмитрий

Цена: 505 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2002

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