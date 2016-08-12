Mitsubishi Pajero
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 270 тыс. км
Цена: 505 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Светло-серый
Информация о владельце
Город: Минеральные Воды, Ставропольский край
Имя: Дмитрий
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Отл.сост, фаркоп.
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