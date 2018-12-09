Mitsubishi Outlander XL

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 79 тыс. км

Цена: 919 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2360 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Ставрополь, Ставропольский край

Имя: Роза

Телефон:

Описание

2.4 Instyle 4WD CVT, 1 аккуратный владелец, без каких либо ДТП, в родной краске (любые ваши проверки) . Белый перламутр, салон, руль- кожа, обогрев сидений, электро-водит., 1 зон.климат контроль, камера задн.вида, датчик света, TRC-off, эл.стекла, СD/МР3, штатн.сигнализация, 7 airbags, ABS/ESP, R17 зима на литье + R16 лето на литье. Все т/о по регламенту. Авто в отличном состоянии. ПТС оригинальный, без обременений.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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