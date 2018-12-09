Mitsubishi Outlander XL Дата публикации: 20.12.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 79 тыс. км Цена: 919 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2360 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Ставрополь, Ставропольский край Имя: Роза Телефон:

Описание

2.4 Instyle 4WD CVT, 1 аккуратный владелец, без каких либо ДТП, в родной краске (любые ваши проверки) . Белый перламутр, салон, руль- кожа, обогрев сидений, электро-водит., 1 зон.климат контроль, камера задн.вида, датчик света, TRC-off, эл.стекла, СD/МР3, штатн.сигнализация, 7 airbags, ABS/ESP, R17 зима на литье + R16 лето на литье. Все т/о по регламенту. Авто в отличном состоянии. ПТС оригинальный, без обременений.