Mitsubishi Outlander XL Дата публикации: 18.05.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 170 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Мария Миронова Телефон:

Описание

Продаю личный автомобиль внедорожник марки Mitsubishi Outlander XL,производство Япония.Просторный салон,большой багажник.ходовая в отличном состоянии,авто очень экономичный,хозяин не менялся.Тех осмотр проводился регулярно ,документы в порядке.