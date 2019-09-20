Mitsubishi Outlander
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2014
Пробег: 18 тыс. км
Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Комплектация
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Один собственник; состояние кузова, двигателя, подвески идеальные.
Салон нового автомобиля. Установлена сигнализация с автозапуском, тонировка, решетка бампера, защита двигателя, парктроник.
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