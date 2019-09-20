Mitsubishi Outlander

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Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2014

Пробег: 18 тыс. км

Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Один собственник; состояние кузова, двигателя, подвески идеальные.
Салон нового автомобиля. Установлена сигнализация с автозапуском, тонировка, решетка бампера, защита двигателя, парктроник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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