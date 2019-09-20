Один собственник; состояние кузова, двигателя, подвески идеальные. Салон нового автомобиля. Установлена сигнализация с автозапуском, тонировка, решетка бампера, защита двигателя, парктроник.

Имя: Владимир

Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2014

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