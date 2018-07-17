Mitsubishi Outlander Дата публикации: 22.07.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 90 тыс. км Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 149 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Серый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Кристина Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань

Описание

Продам в хорошем состоянии. Всё вопросы по телефону. Рассмотрю обмен.