Mitsubishi Outlander
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 149 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Кристина
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Описание
Продам в хорошем состоянии. Всё вопросы по телефону. Рассмотрю обмен.
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