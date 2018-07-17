Mitsubishi Outlander

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 149 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Кристина

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Описание

Продам в хорошем состоянии. Всё вопросы по телефону. Рассмотрю обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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