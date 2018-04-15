Mitsubishi Outlander

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 710 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Русская Мамайка, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Датчик дождя

Датчик света

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Центральный замок

Описание

Продаю личный автомобиль внедорожник марки Mitsubishi Outlander XL,производство Япония.Просторный салон,большой багажник.ходовая в отличном состоянии,авто очень экономичный,хозяин не менялся.Тех осмотр проводился регулярно ,документы в порядке.Небольшой торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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