Mitsubishi Outlander Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 170 тыс. км Цена: 710 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Русская Мамайка, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Датчик дождя Датчик света Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Центральный замок

Описание

Продаю личный автомобиль внедорожник марки Mitsubishi Outlander XL,производство Япония.Просторный салон,большой багажник.ходовая в отличном состоянии,авто очень экономичный,хозяин не менялся.Тех осмотр проводился регулярно ,документы в порядке.Небольшой торг уместен.