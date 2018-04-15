Mitsubishi Outlander
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 710 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Русская Мамайка, Краснодарский край
Имя: Елена
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Датчик дождя
Датчик света
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Центральный замок
Описание
Продаю личный автомобиль внедорожник марки Mitsubishi Outlander XL,производство Япония.Просторный салон,большой багажник.ходовая в отличном состоянии,авто очень экономичный,хозяин не менялся.Тех осмотр проводился регулярно ,документы в порядке.Небольшой торг уместен.
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