Mitsubishi Outlander Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 54 тыс. км Цена: 895 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Станислав Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. В эксплуатация с 2015 г. Не кредитный, не залоговый, юридически абсолютно чистый. Готов на любые проверки (технические, юридические и т. д.) у Ваших мастеров или официального дилера. Реальный расход топлива 8-9 литров.

Комплектация:

Легкосплавные колесные диски R16"

-Камера заднего вида

-Пакет «Теплые опции»

-Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова

-Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)

-Тонировка стекол

-Полноразмерное запасное колесо

-Приборная панель "Supervision"

-Подогрев передних сидений

-Регулировка водительского сидения по высоте

-Регулировка поясничной опоры водительского сидения

-Подушки безопасности

-Антиблокировочная система тормозов (ABS)

-Интегрированная система активного управления (VSM)

-Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с системой ионизации воздуха

-Дистанционное управление центральным замком

-Бортовой компьютер

-Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, USB и AUX входы

-iPod кабель

-Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету

-Электроусилитель руля

-Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

-Задние датчики парковки

-Подогрев ветрового стекла

-Сигнализация

-Иммобилайзер

-Защита картера