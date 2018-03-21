Mitsubishi Outlander
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 54 тыс. км
Цена: 895 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Станислав
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. В эксплуатация с 2015 г. Не кредитный, не залоговый, юридически абсолютно чистый. Готов на любые проверки (технические, юридические и т. д.) у Ваших мастеров или официального дилера. Реальный расход топлива 8-9 литров.
Комплектация:
Легкосплавные колесные диски R16"
-Камера заднего вида
-Пакет «Теплые опции»
-Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова
-Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
-Тонировка стекол
-Полноразмерное запасное колесо
-Приборная панель "Supervision"
-Подогрев передних сидений
-Регулировка водительского сидения по высоте
-Регулировка поясничной опоры водительского сидения
-Подушки безопасности
-Антиблокировочная система тормозов (ABS)
-Интегрированная система активного управления (VSM)
-Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с системой ионизации воздуха
-Дистанционное управление центральным замком
-Бортовой компьютер
-Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, USB и AUX входы
-iPod кабель
-Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету
-Электроусилитель руля
-Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
-Задние датчики парковки
-Подогрев ветрового стекла
-Сигнализация
-Иммобилайзер
-Защита картера
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