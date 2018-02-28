Mitsubishi Outlander
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Абинск, Краснодарский край
Имя: Данил
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Описание
Продам в хорошие руки свой авто, ходовая, двигатель, коробка в идеале, есть недочёты по кузову и по салону не значительные, на это небольшой торг. Срочно.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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