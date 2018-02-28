Mitsubishi Outlander

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Абинск, Краснодарский край

Имя: Данил

Телефон:

Описание

Продам в хорошие руки свой авто, ходовая, двигатель, коробка в идеале, есть недочёты по кузову и по салону не значительные, на это небольшой торг. Срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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