Mitsubishi Outlander Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 140 тыс. км Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Абинск, Краснодарский край Имя: Данил Телефон:

Описание

Продам в хорошие руки свой авто, ходовая, двигатель, коробка в идеале, есть недочёты по кузову и по салону не значительные, на это небольшой торг. Срочно.