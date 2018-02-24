Mitsubishi Outlander

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Темрюк, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Автомобиль для такого года в идеальном состоянии на 5 Баллов. Сборка Финляндия
Мощность двигателя: 160 л.с. Пробег родной, Салон ухожен, эл. зеркала, лифт сидений. Стеклоподъемники, ГУР ABS SRS , подогрев сидений, подушки безопасности, климат контроль, все работает, сигнализация, музыка. Мотор и коробка передач без нареканий, все масла менялись вовремя. Пробег 100% родной. Свежая резина. Разумный торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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