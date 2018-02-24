Mitsubishi Outlander
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Темрюк, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Автомобиль для такого года в идеальном состоянии на 5 Баллов. Сборка Финляндия
Мощность двигателя: 160 л.с. Пробег родной, Салон ухожен, эл. зеркала, лифт сидений. Стеклоподъемники, ГУР ABS SRS , подогрев сидений, подушки безопасности, климат контроль, все работает, сигнализация, музыка. Мотор и коробка передач без нареканий, все масла менялись вовремя. Пробег 100% родной. Свежая резина. Разумный торг.
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