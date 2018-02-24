Mitsubishi Outlander Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 115 тыс. км Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Темрюк, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Автомобиль для такого года в идеальном состоянии на 5 Баллов. Сборка Финляндия

Мощность двигателя: 160 л.с. Пробег родной, Салон ухожен, эл. зеркала, лифт сидений. Стеклоподъемники, ГУР ABS SRS , подогрев сидений, подушки безопасности, климат контроль, все работает, сигнализация, музыка. Мотор и коробка передач без нареканий, все масла менялись вовремя. Пробег 100% родной. Свежая резина. Разумный торг.