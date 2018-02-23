Mitsubishi Outlander
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 126,5 тыс. км
Цена: 984 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
|Город
|Краснодар, Краснодарский край
|Имя
|Телефон
|+7 (861) 204-14-73
Описание
ПТС оригинал.
Один владелец.
Полностью в заводском ЛКП.
Дополнительно установлен фаркоп.
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