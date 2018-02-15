Mitsubishi Outlander

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

По ПТС-третий хозяин, заменены все расходники, ДВС масло не жрет,комплект летней резины- бонус,задние сиденья раскладываются полностью под два спальных места, мультируль, сабвуфер-штатный, торг у авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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