Mitsubishi Outlander
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
По ПТС-третий хозяин, заменены все расходники, ДВС масло не жрет,комплект летней резины- бонус,задние сиденья раскладываются полностью под два спальных места, мультируль, сабвуфер-штатный, торг у авто.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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