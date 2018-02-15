Mitsubishi Outlander Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 34 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 220 тыс. км Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

По ПТС-третий хозяин, заменены все расходники, ДВС масло не жрет,комплект летней резины- бонус,задние сиденья раскладываются полностью под два спальных места, мультируль, сабвуфер-штатный, торг у авто.