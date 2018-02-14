Mitsubishi Outlander

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 176 тыс. км

Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль японской сборки, Краска родная, в ДТП не участвовала, Технически за автомобилем следили. 2 комплекта ключей, 2 комплекта резины на оригинальных дисках. Полный привод. Круиз-контроль,кондиционер. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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