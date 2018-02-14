Mitsubishi Outlander
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 176 тыс. км
Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль японской сборки, Краска родная, в ДТП не участвовала, Технически за автомобилем следили. 2 комплекта ключей, 2 комплекта резины на оригинальных дисках. Полный привод. Круиз-контроль,кондиционер. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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