Mitsubishi Outlander

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 113 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии. Пробег подтвержден сервисной книгой и актами выполненных работ. Я третий собственник. Салон кожа, без потертостей, в чехлах по индивидуальному пошиву. Люк. Саундбуфер штатный в багажнике. Торг уместен. Варианты обмена с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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