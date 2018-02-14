Mitsubishi Outlander Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 113 тыс. км Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии. Пробег подтвержден сервисной книгой и актами выполненных работ. Я третий собственник. Салон кожа, без потертостей, в чехлах по индивидуальному пошиву. Люк. Саундбуфер штатный в багажнике. Торг уместен. Варианты обмена с моей доплатой.