Mitsubishi Outlander
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 113 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном техническом состоянии. Пробег подтвержден сервисной книгой и актами выполненных работ. Я третий собственник. Салон кожа, без потертостей, в чехлах по индивидуальному пошиву. Люк. Саундбуфер штатный в багажнике. Торг уместен. Варианты обмена с моей доплатой.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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