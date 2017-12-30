Продаю личный автомобиль марки Mitsubishi Outlander XL. Темно-коричневого цвета, с запасной зимней резиной. Удобный высокий салон, большой багажник.

Имя: Елена

Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2011

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