Mitsubishi Outlander

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Продаю личный автомобиль марки Mitsubishi Outlander XL. Темно-коричневого цвета, с запасной зимней резиной. Удобный высокий салон, большой багажник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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