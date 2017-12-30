Mitsubishi Outlander
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Елена
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Описание
Продаю личный автомобиль марки Mitsubishi Outlander XL. Темно-коричневого цвета, с запасной зимней резиной. Удобный высокий салон, большой багажник.
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