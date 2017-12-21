Mitsubishi Outlander
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 67 тыс. км
Цена: 1135 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. 1 хозяин. Куплен у официального дилера. Обслуживание по регламенту у официального дилера отметки в сервисной есть. Не битый и не крашенный весь в заводской краске. Два комплекта ключей и сигнализация с обратной связью. Максимальная комплектация-подогрев передних сидений, круиз контроль, климат двух зонный, бесключивой доступ, кнопка старт-стоп, датчики дождя и света, электро привод водительского сидения.
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