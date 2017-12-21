Mitsubishi Outlander Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 67 тыс. км Цена: 1135 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. 1 хозяин. Куплен у официального дилера. Обслуживание по регламенту у официального дилера отметки в сервисной есть. Не битый и не крашенный весь в заводской краске. Два комплекта ключей и сигнализация с обратной связью. Максимальная комплектация-подогрев передних сидений, круиз контроль, климат двух зонный, бесключивой доступ, кнопка старт-стоп, датчики дождя и света, электро привод водительского сидения.