Mitsubishi Outlander

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 67 тыс. км

Цена: 1135 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. 1 хозяин. Куплен у официального дилера. Обслуживание по регламенту у официального дилера отметки в сервисной есть. Не битый и не крашенный весь в заводской краске. Два комплекта ключей и сигнализация с обратной связью. Максимальная комплектация-подогрев передних сидений, круиз контроль, климат двух зонный, бесключивой доступ, кнопка старт-стоп, датчики дождя и света, электро привод водительского сидения.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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