Mitsubishi Montero Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 189 тыс. км Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Синий Информация о владельце Город: Темрюк, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Пригнана из США,таможня Питер.Салон кожа(натуральная не эко)перешит на заказ(торпеда, панель, карты дверей, сиденья, боковины), 16 колонок, телевизоры в подголовниках, 2 магнитолы(двухдиновая и ALPINE процессорная), 2 усилителя.20-е хром диски.Оптика вся HELLA Камера заднего вида..Поворотники и подсветка в зеркалах, Холодильник в подлокотнике.Эксклюзивный обвес(единственный в мире, сделан на заказ), АКПП контракт.Двигатель масло не берет. Нигде ничего не течет. ГРМ, помпа, свечи(иридиевые), жидкости,фильтра, ремни, новые, .Зимняя резина TOYO.Кузов и рама не гнилые, номер читается отлично.Чеки и накладные по обслуживанию имеются.Рассмотрю варианты обмена ,возможен обмен на ваз,возможна доплата с моей стороны! Если тел недоступен, пишите смс, перезвоню(бывает пропадает связь).

P.S Кому не нравятся допстопы на крыше, могут снять, делов 5 мин. Торг есть!