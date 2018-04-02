Mitsubishi Montero
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 189 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Темрюк, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
Пригнана из США,таможня Питер.Салон кожа(натуральная не эко)перешит на заказ(торпеда, панель, карты дверей, сиденья, боковины), 16 колонок, телевизоры в подголовниках, 2 магнитолы(двухдиновая и ALPINE процессорная), 2 усилителя.20-е хром диски.Оптика вся HELLA Камера заднего вида..Поворотники и подсветка в зеркалах, Холодильник в подлокотнике.Эксклюзивный обвес(единственный в мире, сделан на заказ), АКПП контракт.Двигатель масло не берет. Нигде ничего не течет. ГРМ, помпа, свечи(иридиевые), жидкости,фильтра, ремни, новые, .Зимняя резина TOYO.Кузов и рама не гнилые, номер читается отлично.Чеки и накладные по обслуживанию имеются.Рассмотрю варианты обмена ,возможен обмен на ваз,возможна доплата с моей стороны! Если тел недоступен, пишите смс, перезвоню(бывает пропадает связь).
P.S Кому не нравятся допстопы на крыше, могут снять, делов 5 мин. Торг есть!
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