Mitsubishi Mirage
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: битая
Год выпуска: 1998
Пробег: 240 тыс. км
Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в хорошем внешнем и техническом состоянии, вложений не требует. Возможен обмен. На обмен 165 т. р.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.