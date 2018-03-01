Mitsubishi Mirage

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 1998

Пробег: 240 тыс. км

Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в хорошем внешнем и техническом состоянии, вложений не требует. Возможен обмен. На обмен 165 т. р.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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