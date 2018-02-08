Mitsubishi Mirage

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 123 тыс. км

Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный микровен. Цвет белый перламутр. Кузов весь ровный. В ДТП машина не участвовала. Сигнализация с автозапуском. Дифлекторы. Литье оригинал. дорогая музыка пионер. Салон чистый. Машина обслужена. Ходовая вся перебрана. Рулевая рейка новая. Аккумулятор новый Панасоник Япония. Коробка обычный автомат не вариатор. Обмен не интересен, только на японский грузовичок, микроавтобус. Цена без торга. Машина очень вместительная салон, трансформер хочешь кровать, хочешь багажник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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