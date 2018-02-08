Mitsubishi Mirage Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 123 тыс. км Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный микровен. Цвет белый перламутр. Кузов весь ровный. В ДТП машина не участвовала. Сигнализация с автозапуском. Дифлекторы. Литье оригинал. дорогая музыка пионер. Салон чистый. Машина обслужена. Ходовая вся перебрана. Рулевая рейка новая. Аккумулятор новый Панасоник Япония. Коробка обычный автомат не вариатор. Обмен не интересен, только на японский грузовичок, микроавтобус. Цена без торга. Машина очень вместительная салон, трансформер хочешь кровать, хочешь багажник.