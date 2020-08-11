Mitsubishi Minicab Дата публикации: 11.08.20 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 215 тыс. км Цена: 178 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 700 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона

Описание

На первом фото специально написал , что бы сразу было видно : с мех. понижайкой две штуки на всю страну ( по крайней мере , я больше не нашел ) . Машина необычная , вылезет из грязи и что самое интересное , груз тащит на УРА ( почему так , объясню по телефону ) . Искал для себя долго , купил пару месяцев назад , теперь приходится продать , причину продажи скажу по телефону . По машине коротко . По ПТС два хозяина , ПРОДАЖА СТРОГО С ОФОРМЛЕНИЕМ . Двигатель , КПП , раздатка - идеально , кондиционер - работает . Ходовку немного надо прошерстить , но не кретично . МАШИНА НА ОТЛИЧНОМ ХОДУ , сам недавно проверил , проехал 1 000 км , все отлично , расход по трассе - 5 литров ( на заднем приводе ). Внешний вид - на четверку ( царапины , вмятинки , подкрасы с баллончика ) , лобовое целое ( небольшая трещинка , практически не видно ) . Салон хороший - не хватает пару пластмасок по панели , обломаны ручки дверей ( почти все ) , почему , не знаю . Торг есть , но небольшой . Варианты обмена могу рассмотреть на что-нибудь легковое .