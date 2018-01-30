Mitsubishi Libero Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 280 тыс. км Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Антон Телефон:

Описание

Нормальное состояние. Есть незначительные косяки по кузову. Хорошая комплектация. ABS, подушка, противотуманные фары, кондей. Обмен не интересует.