Mitsubishi Libero
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 280 тыс. км
Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Антон
Телефон:
Описание
Нормальное состояние. Есть незначительные косяки по кузову. Хорошая комплектация. ABS, подушка, противотуманные фары, кондей. Обмен не интересует.
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