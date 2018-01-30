Mitsubishi Libero

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 280 тыс. км

Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Антон

Телефон:

Описание

Нормальное состояние. Есть незначительные косяки по кузову. Хорошая комплектация. ABS, подушка, противотуманные фары, кондей. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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