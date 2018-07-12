Mitsubishi Lancer X Дата публикации: 3.09.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 187 тыс. км Цена: 385 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: собственник Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

ПРОДАЮ ОЧЕНЬ СРОЧНО! Отличное состояние, гаражное хранение, бережная эксплуатация. За машиной хорошо следили, денег на обслуживание не жалели, Т.О. всегда вовремя. Двигатель в идеальном состоянии, работает ровно, резвый, экономичный! АКПП Вариатор с типтроником и подрулевыми лепестками в превосходном состоянии- Переключает плавно и чётко, нареканий никаких нет. По подвеске всё хорошо- ничего нигде не гремит и не стучит-едет мягко и плавно! По электрике также абсолютно ВСЁ ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧЕЕ! Кондиционер заправлен и ПРЕВОСХОДНО ХОЛОДИТ! Подогревы греют! В МАШИНЕ РАБОТАЕТ ВСЁ!!!! ПРОБЕГ РЕАЛЬНЫЙ И ОЧЕНЬ МАЛЫЙ ДЛЯ МИТСУБИСИ!!!

Установлена сигнализация с ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ!!! 2 БРЕЛКА СИГНАЛИЗАЦИИ! ABS, AirBags, мультируль, бортовой компьютер,ц/з, ПЭП, подогревы сидений,кондиционер,CD/MP3-магнитола,ЛИТЬЁ,все электростёкла, электро-зеркала с подогревами, Лифт сидений, корректор фар, противотуманки, Регулировка руля, передние и задние подлокотники с постаканниками, отменная шумоизоляция салона...В общем всё удобно и комфортно. Японское надёжность и качество!!! АВТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ДОСТОЙНОМ СОСТОЯНИИ! ЛЮБЫЕ ПРОВЕРКИ И ДИАГНОСТИКИ ЗА ВАШ СЧЁТ! ЗА МАШИНУ НЕ СТЫДНО!!!

РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СДЕЛАЮ НЕБОЛЬШУЮ СКИДКУ!!!

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