Mitsubishi Lancer

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 268 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 115,2 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

435 тыс. руб.

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 112,5 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

355 тыс. руб.

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 180 тыс. км.
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани

370 тыс. руб.

Авто, похожие на Mitsubishi Lancer

Nissan Primera

Подержанная, пробег 322 тыс. км.
Краснодарский край, Лабинск

185 тыс. руб.

Nissan Primera

Подержанная, пробег 283 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

169 тыс. руб.

Nissan Cefiro

Подержанная, пробег 90 тыс. км.
Краснодарский край, Приморско-Ахтарск

180 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале