Хорошее состояние, подгрев сидений, сигнализация, стеклоподъемники с доводчиками, АБС, ГУР, подушки безопасности, элекирорегулировка боковых зеркал, кондиционер, подогрев сидений.

Имя: Станислав

Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2006

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