Mitsubishi Lancer

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 198 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Станислав

Телефон:

Описание

Хорошее состояние, подгрев сидений, сигнализация, стеклоподъемники с доводчиками, АБС, ГУР, подушки безопасности, элекирорегулировка боковых зеркал, кондиционер, подогрев сидений.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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