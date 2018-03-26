Mitsubishi Lancer
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 198 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Станислав
Телефон:
Описание
Хорошее состояние, подгрев сидений, сигнализация, стеклоподъемники с доводчиками, АБС, ГУР, подушки безопасности, элекирорегулировка боковых зеркал, кондиционер, подогрев сидений.
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