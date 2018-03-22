Mitsubishi Lancer Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 145,125 тыс. км Цена: 235 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Привезли из ЯПОНИИ в 2009 году в город Краснодар,

заменены все расходники, масло в двигателе, фильтр, антифриз, масло в коробке и т. д.!

Двигатель, коробка и ходовая часть в отличном состоянии!

ПТС оригинал. Жена хозяин.

Сел и поехал!

Полная комплектация:

1. АКПП - автоматическая коробка передач (обычный автомат - не пинается и не дергается)

2. Климат контроль

3. Тонировка США (задних стекол)

4. Заводская сигнализация с иммобилайзером

5. Корректор передних фар

6. Хорошая резина всесезонка 4 колеса

7. ABS – антиблокировочная система

8. ГУР – гидроусилитель руля

9. ESP, EBD - Анти-букс и анти занос

10. SRS, AirBag - подушки безопасности 4 штуки

11. Бортовой компьютер с навигацией

12. Центральный замок

13. Электро-зеркала (складывающиеся!)

14. Электростеклоподъемники все 4 шт.

15. Музыка Мини CD/ MP3, FM/AM радио, разъёмы AUX и флешку USB

16. Колонки в дверях и в задней полке

17. Кнопка открывания багажника и лючка заправки бензином

18. Кожаный руль

19. Кожаные сидения

20. Кожаный бежевый потолок

21. Кожаный подлокотник

22. Диски на R-14

23. Полный комплект домкрат, балонник, запасное колесо

24. Два ключа

Звонить можно с 8:00 и до 21:00 ч. По Москве и Питеру – машина не ездила.

Машина местная с Краснодарского края. Торг возможен только возле машины, по телефону цену не сбрасываю, даже если Вы издалека!