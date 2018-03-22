Mitsubishi Lancer
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 145,125 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Привезли из ЯПОНИИ в 2009 году в город Краснодар,
заменены все расходники, масло в двигателе, фильтр, антифриз, масло в коробке и т. д.!
Двигатель, коробка и ходовая часть в отличном состоянии!
ПТС оригинал. Жена хозяин.
Сел и поехал!
Полная комплектация:
1. АКПП - автоматическая коробка передач (обычный автомат - не пинается и не дергается)
2. Климат контроль
3. Тонировка США (задних стекол)
4. Заводская сигнализация с иммобилайзером
5. Корректор передних фар
6. Хорошая резина всесезонка 4 колеса
7. ABS – антиблокировочная система
8. ГУР – гидроусилитель руля
9. ESP, EBD - Анти-букс и анти занос
10. SRS, AirBag - подушки безопасности 4 штуки
11. Бортовой компьютер с навигацией
12. Центральный замок
13. Электро-зеркала (складывающиеся!)
14. Электростеклоподъемники все 4 шт.
15. Музыка Мини CD/ MP3, FM/AM радио, разъёмы AUX и флешку USB
16. Колонки в дверях и в задней полке
17. Кнопка открывания багажника и лючка заправки бензином
18. Кожаный руль
19. Кожаные сидения
20. Кожаный бежевый потолок
21. Кожаный подлокотник
22. Диски на R-14
23. Полный комплект домкрат, балонник, запасное колесо
24. Два ключа
Звонить можно с 8:00 и до 21:00 ч. По Москве и Питеру – машина не ездила.
Машина местная с Краснодарского края. Торг возможен только возле машины, по телефону цену не сбрасываю, даже если Вы издалека!
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