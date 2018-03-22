Mitsubishi Lancer

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Лансер Cedia, японской сборки, ввезён в РФ в 2007 году, 2 хозяина по ПТС
По авто: богатая комплектация, светлый кожаный салон, мотор после капиталки, контрактная коробка, выкрашен в круг( родная краска совсем уставшая была), новые фары, музыка aux,флешка. на полном ходу, делался для себя. Хорошему человеку отдам за 175,а очень хорошему 170, обмен с вашей доплатой

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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