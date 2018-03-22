Mitsubishi Lancer Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 300 тыс. км Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Лансер Cedia, японской сборки, ввезён в РФ в 2007 году, 2 хозяина по ПТС

По авто: богатая комплектация, светлый кожаный салон, мотор после капиталки, контрактная коробка, выкрашен в круг( родная краска совсем уставшая была), новые фары, музыка aux,флешка. на полном ходу, делался для себя. Хорошему человеку отдам за 175,а очень хорошему 170, обмен с вашей доплатой