Mitsubishi Lancer
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Описание
Лансер Cedia, японской сборки, ввезён в РФ в 2007 году, 2 хозяина по ПТС
По авто: богатая комплектация, светлый кожаный салон, мотор после капиталки, контрактная коробка, выкрашен в круг( родная краска совсем уставшая была), новые фары, музыка aux,флешка. на полном ходу, делался для себя. Хорошему человеку отдам за 175,а очень хорошему 170, обмен с вашей доплатой
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