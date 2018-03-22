Mitsubishi Lancer

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 136,1 тыс. км

Цена: 289,9 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Продаю надежного японца. Автомобиль в ухоженном состоянии. Максимальная комплектация для этой модели, кожаный руль, сигнализация,МКПП плавное, без провалов. Живой и практичный, сделал большое ТО (замена сайленблоков передних рычагов, колодки, все жидкости, масло в двс, сальник коленвала, маслосъемные колпачки, недавно поставил новое сцепление в сборе и заднюю подушку двигателя. Все вопросы по тел. Торг на месте осмотра.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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