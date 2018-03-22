Mitsubishi Lancer Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 136,1 тыс. км Цена: 289,9 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Продаю надежного японца. Автомобиль в ухоженном состоянии. Максимальная комплектация для этой модели, кожаный руль, сигнализация,МКПП плавное, без провалов. Живой и практичный, сделал большое ТО (замена сайленблоков передних рычагов, колодки, все жидкости, масло в двс, сальник коленвала, маслосъемные колпачки, недавно поставил новое сцепление в сборе и заднюю подушку двигателя. Все вопросы по тел. Торг на месте осмотра.