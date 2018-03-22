Mitsubishi Lancer
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 136,1 тыс. км
Цена: 289,9 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Денис
Описание
Продаю надежного японца. Автомобиль в ухоженном состоянии. Максимальная комплектация для этой модели, кожаный руль, сигнализация,МКПП плавное, без провалов. Живой и практичный, сделал большое ТО (замена сайленблоков передних рычагов, колодки, все жидкости, масло в двс, сальник коленвала, маслосъемные колпачки, недавно поставил новое сцепление в сборе и заднюю подушку двигателя. Все вопросы по тел. Торг на месте осмотра.
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