Mitsubishi Lancer

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 20 тыс. км

Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Тимашевск, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Два комплекта колес. Я третий хозяин.двигатель 25000 назад была сделана полная капиталка. Масло не ест ни капли,не дымит,не гремит. Все работает исправно. Хороший торг. Если не беру трубку пишите смс.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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