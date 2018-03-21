Mitsubishi Lancer
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 20 тыс. км
Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Тимашевск, Краснодарский край
Имя: Денис
Телефон:
Описание
Авто в хорошем состоянии. Два комплекта колес. Я третий хозяин.двигатель 25000 назад была сделана полная капиталка. Масло не ест ни капли,не дымит,не гремит. Все работает исправно. Хороший торг. Если не беру трубку пишите смс.
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