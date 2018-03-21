Mitsubishi Lancer Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 20 тыс. км Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Тимашевск, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Два комплекта колес. Я третий хозяин.двигатель 25000 назад была сделана полная капиталка. Масло не ест ни капли,не дымит,не гремит. Все работает исправно. Хороший торг. Если не беру трубку пишите смс.